< sekcia Regióny
Trnavský kraj otvoril v Medveďove dva objekty podporovaného bývania
Autor TASR
Trnava/Medveďov 31. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoril v Medveďove v okrese Dunajská Streda dva moderne vybavené a bezbariérové objekty podporovaného bývania. Klientom tamojšieho centra sociálnych služieb začnú slúžiť od 1. apríla. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Prvá budova je rozdelená na dve bytové jednotky, každá pre šiestich obyvateľov. Druhý objekt pozostáva z troch samostatných bytov, pričom v každom z nich nájdu zázemie štyria prijímatelia.
„V oboch budovách sú jedno- a dvojlôžkové izby, hygienické zariadenie, kuchyne so spoločenskou časťou, samostatné zázemie pre personál a technické miestnosti, čo nám umožní poskytovať odbornú asistenciu v rodinnej atmosfére,“ povedal riaditeľ Centra sociálnych služieb Medveďov Vladislav Kmeť.
Predseda TTSK Jozef Viskupič priblížil, že cieľom krajskej samosprávy je nahradiť veľkokapacitné zariadenia bývaním, ktoré sa približuje bežnému životu v komunite. Poukázal na to, že po otvorení prvého zariadenia v Senici postavil kraj domy rodinného typu v Okoči a minulý rok zrekonštruoval nevyužité priestory v Galante.
Celkové náklady na realizáciu projektu v Medveďove prestavujú 1,93 milióna eur. Financovaný bol z plánu obnovy. Stavebné práce zabezpečila spoločnosť Euro-Home. Jej ponuka uspela vo verejnom obstarávaní.
