Občianske združenie Bazén Piešťany dostane finančnú výpomoc

Piešťany/Trnava 15. júla (TASR) - Finančnú pomoc vo výške 5000 eur na prevádzku bazéna poskytne Trnavský samosprávny kraj (TTSK) občianskemu združeniu (OZ) Bazén Piešťany. Podľa vyjadrenia predsedu TTSK Jozefa Viskupiča zmiernia tým dôsledok meškajúcej dotácie od mesta Piešťany, o ktorej by mali tamojší poslanci rozhodovať až v auguste.



Viskupič sa stretol s občianskymi aktivistami, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o rozvoj možností plaveckých športov v Piešťanoch. So zástupcami OZ Bazén Piešťany a najúspešnejšou slovenskou plavkyňou Martinou Moravcovou hovoril o prevádzke jediného pre verejnosť celoročne prístupného bazéna v Piešťanoch, ako aj o zámere výstavby novej krytej plavárne v kúpeľnom meste. OZ aktuálne prevádzkuje prenajatý 25-metrový bazén v Adeli Medical Centre, ktorý využíva aj viac ako 400 členov klubov športového plávania a vodného póla.



Ako informoval predseda TTSK, OZ má spracovanú štúdiu novej krytej plavárne v Piešťanoch. O jej umiestnení ešte nie je definitívne rozhodnuté, výstavba je plánovaná buď v blízkosti futbalového štadióna alebo v areáli Strednej odbornej školy záhradníckej. Druhú možnosť Viskupič pripustil v kontexte prebiehajúcej diskusie o ozdravovaní siete škôl a školských zariadení, v rámci ktorej je plánované spojenie tejto školy so školou Rakoviciach. "Nateraz počítame so zachovaním botanickej záhrady, ovocného sadu či rozária. Viem si však predstaviť aj takúto alternatívu umiestnenia novej krytej plavárne. Mala by niesť meno Martiny Moravcovej, bezpochyby najväčšej hviezdy piešťanských plaveckých športov," doplnil Viskupič.