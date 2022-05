Trnavský kraj vybuduje novú cyklotrasu, zmluvu ešte nezverejnili

Skalica 9. mája (TASR) – Počas slávnostného otvorenia Baťovho kanála poklepali zástupcovia miestnych samospráv a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič základný kameň úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Skalicou a Holíčom. Zmluvu ani cenu zatiaľ nezverejnili.



Samospráva plánuje v najbližšom období začať s výstavbou 6,1 kilometra dlhého úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Malou vodnou elektrárňou v Holíči. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zatiaľ nie je zverejnená zmluva s víťazom verejnej obchodnej súťaže. "Zmluva so zhotoviteľom by mala byť zverejnená v najbližších dňoch," uviedol pre TASR Viskupič.



Kraj už zrealizoval verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Zúčastnili sa ho štyria uchádzači a víťazom sa stala spoločnosť z Košíc EUROVIA SK. V zápisnici zverejnenej vo vestníku nie je zverejnená vysúťažená cena. Kraj informoval, že hodnota stavebných prác by mala byť vo výške 900.000 eur. "Zápisnica o vyhodnotení ponúk bude na portáli Úradu verejného obstarávania dostupná po zverejnení podpísanej zmluvy," informoval predseda TTSK.



Samosprávny kraj doplnil, že na realizáciu projektu získal prostriedky z eurofondov. "Sme tesne pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Na základe komunikácie s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predpokladáme začiatok výstavby v priebehu júna. Úsek by mal byť hotový najneskôr do ôsmich mesiacov od začiatku výstavby,“ doplnil Viskupič.