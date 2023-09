Desiatky osobností získalo ocenenie Trnavského kraja

Trnava 26. septembra (TASR) - Najvyššie ocenenia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za mimoriadny prínos k jeho rozvoju odovzdali zástupcovia krajskej samosprávy v pondelok (25. 9.) v Divadle Jána Palárika v Trnave. Cenu TTSK v siedmich oblastiach si prevzalo 33 jednotlivcov a kolektívov. Cenu predsedu TTSK získalo 12 jednotlivcov a kolektívov. Informoval o tom komunikačný odbor Úradu TTSK.



"V Trnavskom kraji sa môžeme pýšiť úspešnými a rešpektovanými osobnosťami, ktoré majú mimoriadny prínos k jeho rozvoju. Sú to vedci, pedagógovia, lekári a ďalší, ktorí sa presadili a uplatnili doma i v zahraničí. Poďakovanie patrí všetkým aj za to, že zo Slovenska neodišli, prípadne sa po získaných skúsenostiach vrátili späť a svojimi schopnosťami a ľudským i profesijným potenciálom a výsledkami prispievajú, aby sa aj náš kraj stával lepším miestom pre život a atraktívnym pre všetkých, ktorí k nám na kratší či dlhší čas zavítajú," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Cenu predsedu TTSK za záchranu života získali Roman Bača, Miroslav Ďurický a Peter Purgy, ktorí pohotovou reakciou pri zranení kolegu pri pílení zabránili tragédii. Rovnako sa zachovali Peter Lipták, Roman Granec, Ľubomír Kukla a Ľubomír Zbudila pri kolapse svojho spolupracovníka zo Správy a údržby ciest TTSK.



Medzi ocenenými Cenou TTSK je napríklad Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci a in memoriam akademický sochár Fraňo Štefunko. V oblasti športu reprezentantka Slovenska v streľbe Zuzana Rehák Štefečeková, hádzanársky klub z Dunajskej Stredy, paralympijský stolný tenista Peter Mihálik či reprezentantka v stolnom tenise Tatiana Kukuľková. Cenu získal aj dlhoročný primátor krajského mesta Trnava Štefan Bošnák a politik maďarskej národnosti, sociológ a niekdajší poslanec NR SR József Kvarda.



V oblasti zdravotníctva okrem iných in memoriam pripomenuli trnavského lekára a komunálneho politika Gabriela Paveleka. Občianske združenie Katarínka bolo navrhnuté na ocenenie za viac ako 20-ročný projekt obnovy rovnomenného kostola a kláštora v Malých Karpatoch, riaditeľ Medzinárodného kávového inštitútu v Seredi Oldřich Holiš za zvyšovanie povedomia o kávovej kultúre na Slovensku a in memoriam salezián Vít Ušák, ktorý okrem duchovného poslania bol aj literárne činný. V oblasti dopravy bol ocenený autor dopravných projektov Piešťan Stanislav Chmelo, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva Letisko Piešťany Bohumil Klečák a vodič s troma miliónmi najazdených kilometrov z Dunajskej Stredy Zigmund László.