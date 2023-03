Trnavský kraj plánuje postaviť v Senici pri SŠ novú telocvičňu

Senica 28. marca (TASR) – Postaviť novú telocvičňu pri Strednej odbornej škole (SOŠ) podnikania v remeslách a službách Senica plánuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Vyplýva to z programu zasadnutia krajského zastupiteľstva, ktoré je na programe v stredu (29. 3.) o 13.00 h.



Celkové predpokladané náklady na výstavbu telocvične vrátane projektovej dokumentácie sú vo výške 2,2 milióna eur. V súvislosti so zámerom realizácie daného projektu vyčlenil TTSK v rozpočte na rok 2023 sumu 331.104 eur, na rok 2024 sumu 82.000 eur. Zmenou rozpočtu, ktorý je takisto jedným z bodov programu zasadnutia zastupiteľstva, chce vyčleniť ďalších 686.896 eur. Na výstavbu novej telocvične v Senici tak plánuje krajská samospráva v rozpočte celkovú sumu 1,1 milióna eur.



"Samosprávny kraj má ambíciu využiť na financovanie projektu aj iné finančné zdroje. Chceme využiť možnosť zapojiť sa do tretej výzvy Fondu na podporu športu s názvom Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, a to konkrétne na financovanie projektu s názvom Výstavba novej telocvične Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica," informuje kraj v dôvodovej správe.



Trnavský samosprávny kraj bude žiadať príspevok z Fondu na podporu športu vo výške maximálneho možného príspevku z celkového rozpočtu projektu, čo predstavuje sumu 1.100.000 eur.