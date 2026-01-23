< sekcia Regióny
Trnavský kraj plánuje sprostredkovať ambulanciám tri milióny eur
O príspevok budú môcť žiadať prevádzkovatelia existujúcich všeobecných a špecializovaných ambulancií v odbornostiach, ktoré kraj určil na základe analýzy potrieb územia.
Autor TASR
Trnava 23. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) plánuje sprostredkovať ambulanciám tri milióny eur z eurofondov na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Finančné prostriedky sú určené pre všeobecné aj špecializované ambulancie a majú prispieť k zlepšeniu diagnostiky, prevencie a liečby pacientov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Kraj je do projektu zapojený ako vykonávateľ schémy a na administráciu výzvy získa približne sedem percent z celkovej sumy. Realizácia projektu sa predpokladá do jari 2028. „Ambulantný sektor je kľúčový pre zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ambulancie sú pre pacientov prvým a často aj rozhodujúcim kontaktným bodom,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
O príspevok budú môcť žiadať prevádzkovatelia existujúcich všeobecných a špecializovaných ambulancií v odbornostiach, ktoré kraj určil na základe analýzy potrieb územia. Výška podpory sa bude pohybovať od 30.000 do 150.000 eur v závislosti od odbornosti ambulancie. Podrobné informácie sú zverejnené na webe TTSK.
TTSK po zriadení vlastných ambulancií a podpore mladých lekárov zo svojho rozpočtu predstavila tento pilotný zámer lekárom na informačnom stretnutí. Spustenie výzvy sa očakáva v najbližších týždňoch.
Kraj je do projektu zapojený ako vykonávateľ schémy a na administráciu výzvy získa približne sedem percent z celkovej sumy. Realizácia projektu sa predpokladá do jari 2028. „Ambulantný sektor je kľúčový pre zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti. Ambulancie sú pre pacientov prvým a často aj rozhodujúcim kontaktným bodom,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
O príspevok budú môcť žiadať prevádzkovatelia existujúcich všeobecných a špecializovaných ambulancií v odbornostiach, ktoré kraj určil na základe analýzy potrieb územia. Výška podpory sa bude pohybovať od 30.000 do 150.000 eur v závislosti od odbornosti ambulancie. Podrobné informácie sú zverejnené na webe TTSK.
TTSK po zriadení vlastných ambulancií a podpore mladých lekárov zo svojho rozpočtu predstavila tento pilotný zámer lekárom na informačnom stretnutí. Spustenie výzvy sa očakáva v najbližších týždňoch.