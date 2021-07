Po antigénovom testovaní sa Trnavský kraj sústredí na vakcináciu

Trnava 1. júla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) po tom, ako sa skončilo v pôvodnej podobe antigénové testovanie občanov, sa sústredí na vakcináciu, ktorú považuje za najefektívnejšiu ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Prevádzkuje päť veľkokapacitných očkovacích centier a zabezpečuje výjazdovú očkovaciu službu. Očkuje všetkými štyrmi druhmi vakcín a je pripravený podávať aj piatu, jednodávkovú. Uviedla to riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.



Ako doplnila, kraj mal v prevádzke vlastné mobilné odberové miesto na testovanie v Trnave na strednej zdravotníckej škole, kde sa od 15. februára do konca júna otestovalo 24.000 ľudí. Prípadné obnovenie testovania v budúcnosti TTSK zváži v koordinácii s Ministerstvom zdravotníctva SR.



„Vo veľkokapacitných očkovacích centrách ku koncu júna podali 215.000 dávok vakcín. Ďalších 7500 z nich bolo podaných výjazdovo v zariadeniach sociálnych služieb, domácnostiach imobilných obyvateľov a v obciach. Mobilné očkovacie tímy navštívili už 140 z 210 obcí v TTSK, ktoré o to požiadali,“ doplnila Šmidovičová.