V deň bez áut bude v Trnavskom kraji bezplatná doprava

Trnava 16. septembra (TASR) – Počas Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa koná od 16. do 22. septembra, vypraví Trnavský samosprávny kraj (TTSK) bezplatne cyklobus do Karpát a vo Svetový deň bez áut ponúkne bezplatnú dopravu. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Cieľom kampane Európskej komisie je zvýšiť povedomie o udržateľnej mobilite. "Rozvoj udržateľnej mobility a ochrana životného prostredia úzko súvisia s podporou cestovania verejnou dopravou. Kraj zabezpečuje obslužnosť svojho územia prímestskými autobusmi, ktoré sú čoraz modernejšie, bezpečnejšie a komfortnejšie. Aj tento rok si to budú všetci môcť vyskúšať bezplatne," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Samosprávny kraj v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj vypraví v sobotu 17. septembra Cyklobus do Karpát na trase Trnava – Horné Orešany – Dobrá Voda – Piešťany – Vrbové – Brezová pod Bradlom – Prietrž. Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility bude doprava pre všetkých bezplatná. Viac informácií je dostupných na webovej stránke KOCR Trnavský kraj.



Kampaň vyvrcholí vo štvrtok 22. septembra, na ktorý pripadá Svetový deň bez áut. Počas tohto dňa budú môcť všetci bezplatne cestovať prímestskými autobusmi na linkách dopravcov Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.



Od nového roka vstúpi do platnosti zónové členenie Trnavského kraja. Zavedený bude aj nový typ cestovných lístkov, takzvaný predplatný cestovný lístok. "Výhodný bude najmä pre pravidelných cestujúcich, pretože umožní neobmedzené cestovanie v rámci časovej a zónovej platnosti. Zmeny, ktoré budú sprevádzané uvádzacími zľavami, majú za cieľ zatraktívniť cestovanie prímestskými autobusmi v Trnavskom kraji. Prilákať do nich majú aj nových cestujúcich," informoval Viskupič.