Trnavský kraj poskytne utečencom 300 miest na svojich internátoch

Trnava 11. marca (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyčlení na ubytovanie utečencov z Ukrajiny nateraz 300 lôžok vo svojich ubytovacích zariadeniach. V nasledujúcom týždni to bude vo voľnom internáte v Galante, počíta sa aj s dvoma zariadeniami v Trnave a Senici. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.



V súčasnosti prejavilo záujem o začlenenie do školského procesu na stredných školách TTSK 23 mladých ľudí z Ukrajiny, ktorým podľa Viskupiča už vyhoveli. „Sme pripravení reagovať aj na ďalší dopyt stredoškolákov,“ povedal. Ukrajinskí žiaci na stredných odborných školách začnú s odborným vyučovaním, kde nie je prekážkou jazyková bariéra, k tomu ich teoretická príprava bude do konca tohto školského roka prebiehať najmä vo výučbe slovenského jazyka. Krajskú samosprávu ohľadne prílevu nových žiakov čakajú aj rokovania s rezortným ministerstvom.



Predseda TTSK doplnil, že s úradmi práce by radi pre záujemcov o prácu z Ukrajiny dali k dispozícii ponuku voľných pracovných miest na území TTSK. „Čím skôr sa to bude v nejakej forme realizovať, tým skôr sa môžu do pracovného procesu začleniť,“ konštatoval.



Predseda TTSK informoval, že na základe dohody na úrovni krajského krízového štábu by mali v siedmich okresných mestách TTSK vzniknúť centrálne zberne pomoci, ktoré by sústreďovali a adresne posúvali humanitárnu pomoc tam, kde je to potrebné a v množstvách, ktoré určia prijímatelia. Manažment pomoci je podľa neho potrebný, aby bola čo najefektívnejšia.