Odsúhlasili laureátov Ceny Trnavského samosprávneho kraja

Trnava 17. mája (TASR) - V siedmich kategóriách udelí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v tomto roku ocenenia jednotlivcom a kolektívom za prínos pre spoločnosť a vynikajúce tvorivé činy a výsledky. Laureátov Ceny Trnavského samosprávneho kraja odsúhlasilo stredajšie zasadnutie krajského zastupiteľstva, slávnostné odovzdávanie je naplánované na začiatok septembra.



Na udelenie ocenenia v kategóriách školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálne veci, občianska spoločnosť a doprava bolo odsúhlasených 33 návrhov. Medzi nimi je napríklad Jozef Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci a in memoriam akademický sochár, autor monumentálnych pomníkov a búst slovenských osobností Fraňo Štefunko. V oblasti športu TTSK ocení reprezentantku Slovenska v streľbe, olympioničku Zuzanu Rehák Štefečekovú, hádzanársky klub z Dunajskej Stredy za výborné výsledky, paralympijského stolného tenistu Petra Mihálika či reprezentantku Slovenska v stolnom tenise Tatianu Kukuľkovú.



V oblasti zdravotníctva cenou in memoriam pripomenú trnavského lekára a komunálneho politika Gabriela Paveleka, ocenia lekára Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch Mariána Kaščáka pri príležitosti životného jubilea, hematologicko-transfúziologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede a ďalších.



Občianske združenie Katarínka bolo navrhnuté na ocenenie za viac ako 20-ročný projekt obnovy rovnomenného kostola a kláštora v Malých Karpatoch, riaditeľ Medzinárodného kávového inštitútu v Seredi Oldřich Holiš za jeho zanietenie a podnikateľskú činnosť, ktoré zvyšujú kvalitu gastronomických služieb a prispievajú k úspechu kávovej kultúry na Slovensku a in memoriam salezián Vít Ušák, ktorý okrem duchovného poslania bol aj literárne činný. V oblasti doprava bol na ocenenie navrhnutý autor dopravných projektov Piešťan Stanislav Chmelo, výkonný riaditeľ a člen predstavenstva Letisko Piešťany Bohumil Klečák a vodič s troma miliónmi najazdených kilometrov z Dunajskej Stredy Zigmund László.