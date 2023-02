Poslanci Trnavského kraja rozhodovali o majetkových prevodoch

Trnava 27. februára (TASR) - Poslanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rokovali na svojom poslednom zasadnutí aj o prevodoch krajského majetku. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Nehnuteľný majetok v areáli bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci bol zverený do správy Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov s cieľom prípravy vybudovania špecializovaného zariadenia sociálnych služieb. "Má pri ňom vzniknúť aj moderné zdravotnícke centrum pod hlavičkou spoločnosti Zdravá župa. Cieľom je prepojiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť, ako aj reagovať na dopyt po starostlivosti v dočasne nedostatkových špecializáciách," informoval samosprávny kraj.



Zastupiteľstvo schválilo predaj časti prebytočného a neupotrebiteľného majetku nachádzajúceho sa v areáli bývalého Školského hospodárstva v Trnave. Poslanci boli informovaní aj o zámere na predaj hospodárskych zvierat, ktorých chov je finančne neudržateľný bez štátnych dotácií a masívnych investícií do vybavenia.



"Získané finančné prostriedky samospráva plánuje investovať tak do modernizácie priľahlej Strednej odbornej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku, ako aj do vybudovania verejnosti prístupnej ekofarmy v záujme zachovania možností na praktické vyučovanie," uviedol odbor komunikácie.