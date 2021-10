Poslanci Trnavského kraja schválili pol milióna eur na rozvoj regióna

Trnava 20. októbra (TASR) – Pol milióna eur na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu na budúci rok vyčlenili poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom stredajšom rokovaní. Žiadatelia sa môžu uchádzať o dotácie vo výške od 3000 eur do 50.000 eur.



„Som rád, že sme túto výzvu vyhlásili v predstihu. Verím, že oblastné organizácie cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, občianske združenia či neziskové organizácie využijú príležitosť získať prostriedky, otvorená bude do 30. novembra,“ uviedol podpredseda TTSK József Berényi, ktorý zasadnutiu krajského zastupiteľstva predsedal. Zastupiteľstvo odkleplo aj predloženie viacerých žiadostí o eurofondy na modernizáciu troch úsekov ciest druhej triedy, výstavbu častí Vážskej cyklomagistrály na území TTSK, na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.



Poslanci súhlasili aj s postupnými krokmi TTSK, ktorý pripravuje výstavbu nového internátu vo Veľkom Mederi. Schválili kúpu pozemku v areáli Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách v Senici na účel výstavby telocvične. Projekt s rozpočtom odhadovaným na viac ako 850.000 eur je súčasťou sedemmiliónového balíka 13 investícií do rozvoja športovej infraštruktúry župných stredných škôl. Na časť dodatočnej, 14. investície, realizáciu multifunkčného ihriska Spojenej školy v Holíči, kraj získal 85.000 eur vďaka predaju pozemku pri bývalom internáte.



„Z eurofondov sa chystáme spolufinancovať dlho očakávanú rekonštrukciu cestného mosta v Hlohovci, ako aj modernizáciu cesty II/502 pri Dolných Orešanoch. Nevyhnutná je aj oprava mosta cez potok Jarčie pri Šoporni, ktorý je v havarijnom stavebno-technickom stave. Európske zdroje chceme využiť aj na výstavbu súvislého úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Sereďou a Hlohovcom. Z Trnavy sa na ňu bude možné napojiť vďaka úseku medzi automobilkou a obcou Zavar, ktorého súčasťou je aj lávka cez diaľnicu D1. Do konca roka predložíme eurofondové žiadosti o 20 miliónov eur,“ vyjadril sa predseda TTSK Jozef Viskupič.



Na zasadnutie bola predložená aj informácia o činnosti Zdravá župa, ktorá od júna zabezpečuje zdravotnícky a nezdravotnícky personál v očkovacích centrách. Aktuálne sa pripravuje na podávanie podporných dávok vakcín. Nad rámec očkovania spoločnosť pripravuje rekonštrukciu priestorov na Študentskej v Trnave, kde vznikne zdravotno-sociálne zariadenie.