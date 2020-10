Trnavský kraj predáva štyri nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou

Trnava 28. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ponúka na predaj v obchodnej verejnej súťaži štyri nehnuteľnosti. Záujemcovia môžu predkladať cenové ponuky do 9. novembra do 15.00 h. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Tri zo štyroch nehnuteľností sú na predaj ponúknuté opätovne s cieľom získať výhodnejšie cenové ponuky. "Na predaj je súbor objektov a pozemkov bývalého zdravotného strediska v Hornom Bare, objekty s pozemkami bývalého Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Zemianskych Sadoch, bývalá budova Trnavského osvetového strediska v Trnave i budova internátu bývalej Združenej strednej školy poľnohospodárskej a potravinárskej vo Voderadoch," informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.



Objekt vo Voderadoch je do súťaže zaradený prvýkrát vzhľadom na to, že niekoľkomesačné rokovania s potenciálnym záujemcom nepriniesli výsledok. "Pri vyhodnocovaní predložených ponúk budeme postupovať v súčinnosti s obcou, ktorá bude mať v komisii svojho zástupcu. Spoločným cieľom je nájsť pre budovu nové využitie, pričom by mal zostať zachovaný jej verejnoprospešný charakter. Preferujeme, aby nový vlastník zriadil v týchto priestoroch napríklad zariadenie poskytujúce zdravotnícke alebo sociálne služby," doplnil predseda kraja.



Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku kraja v 32. kole obchodnej verejnej súťaže schválili poslanci Zastupiteľstva TTSK 30. septembra. Podrobné informácie sú k dispozícii na webových stránkach samosprávneho kraja.