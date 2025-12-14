< sekcia Regióny
TTSK pridal do systému dopravy ďalšieho dopravcu zo Záhoria
Novinka bude užitočná najmä pre cestujúcich na linke Skalica - Vrádište - Holíč - Senica - Jablonica - Trnava.
Autor TASR
Trnava 14. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pridáva do integrovaného systému regionálnej a mestskej dopravy v Trnave ďalšieho dopravcu. Po dohode so SKAND Skalica môžu aj obyvatelia Záhoria cestovať na jeden lístok až do cieľa v Trnave, informovala krajská samospráva.
Novinka bude užitočná najmä pre cestujúcich na linke Skalica - Vrádište - Holíč - Senica - Jablonica - Trnava. „Napríklad cestujúci zo Skalice, ktorý využíva regionálnu aj mestskú dopravu v Trnave, by pri oddelenom nákupe lístkov zaplatil mesačne 110,50 eura. Kúpou integrovaného sieťového PCL KOMBI ušetrí desať eur,“ vyčíslila samospráva. Ešte výhodnejšie je cestovanie pre seniorov.
Rozširovanie integrovanej dopravy je jednou z priorít kraja, skonštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič. Rozšírenie PCL KOMBI na Záhorie je pokračovaním spolupráce Trnavského kraja, mesta Trnava a dopravcu Arriva Trnava pri zavedení kombinovanej regionálnej a mestskej dopravy v krajskom meste v auguste tohto roka.
Novinka bude užitočná najmä pre cestujúcich na linke Skalica - Vrádište - Holíč - Senica - Jablonica - Trnava. „Napríklad cestujúci zo Skalice, ktorý využíva regionálnu aj mestskú dopravu v Trnave, by pri oddelenom nákupe lístkov zaplatil mesačne 110,50 eura. Kúpou integrovaného sieťového PCL KOMBI ušetrí desať eur,“ vyčíslila samospráva. Ešte výhodnejšie je cestovanie pre seniorov.
Rozširovanie integrovanej dopravy je jednou z priorít kraja, skonštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič. Rozšírenie PCL KOMBI na Záhorie je pokračovaním spolupráce Trnavského kraja, mesta Trnava a dopravcu Arriva Trnava pri zavedení kombinovanej regionálnej a mestskej dopravy v krajskom meste v auguste tohto roka.