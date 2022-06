Prímestské autobusy Trnavského kraja prejdú do prázdninového režimu

Trnava 30. júna (TASR) - Prímestská autobusová doprava v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) bude od piatka 1. júla do 2. septembra zabezpečovaná v režime školských prázdnin. Aktuálne cestovné poriadky sú zverejnené na webovom sídle TTSK i dopravcov Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica. Informoval tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Motivovať obyvateľov kraja k využívaniu ekologických foriem dopravy chceme aj počas letných prázdnin. Do pozornosti opäť dávame rodinný cestovný lístok len za jedno euro. Verím, že obyvatelia kraja využijú tento benefit a leto si naplno užijeme v Trnavskom kraji zážitkov. Tipy na spoznávanie prírodných i kultúrnych krás prináša Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj, ktorá navyše ponúka vlastné originálne produkty ako výletné vlaky alebo cyklobusy," uviedol Viskupič.



Na rodinný cestovný lístok v cene jedného eura je možné prepraviť spolu až päť osôb v kombinácii maximálne dvoch dospelých a troch detí alebo jedného dospelého a štyroch detí. Podmienkou je, aby sa v skupine vždy nachádzala minimálne jedna dospelá osoba a jedno dieťa do 16 rokov. Benefit môžu ľudia využívať počas víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja a voľna.



KOCR pripravila jazdy výletnými vlakmi sprevádzané divadelným zážitkom v podaní hercov Divadla Jána Palárika v Trnave. Vo svojej druhej sezóne budú výletné vlaky premávať počas júlových a augustových sobôt na trasách Bratislava – Kúty – Holíč a späť alebo Nové Mesto nad Váhom – Trnava – Galanta a späť. Tematicky sa venujú Márii Terézii.



Počas letnej turistickej sezóny môžu cestujúci využiť cyklobusy po celom kraji. V júli a septembri budú fungovať cyklobusy do Malých Karpát na trase Trnava – Dobrá Voda – Piešťany – Brezová pod Bradlom – Prietrž. Cyklobusy "od vody k vode" budú premávať na dvoch trasách, pričom jedna vedie z Dunajskej Stredy do Čilistova a do rovnakého cieľa vedie aj trasa zo Senca.