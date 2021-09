Trnavský kraj pripravuje súťaž inovatívnych nápadov

Trnava 17. septembra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) a inovačným štúdiom Kiuub pripravuje 24-hodinový hackaton, čo je súťaž inovatívnych nápadov, s názvom Kiraton. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Podujatie sa uskutoční 1. a 2. októbra v Trnave. Jeho cieľom je podpora elektromobility a zlepšenie zapojenia obyvateľov do tvorby verejných politík. "Tematicky sa zameriame na hľadanie inovatívnych riešení v oblasti využívania zelenej energie a rozvoja elektromobility. Druhou výzvou tohto 24-hodinového podujatia je nájsť efektívnejší spôsob komunikácie s verejnosťou. Sám som zvedavý na riešenia, ktoré prinesú jednotlivé tímy. Podujatie súčasne podnieti spoluprácu inovátorov, marketérov, architektov, urbanistov, dizajnérov a aktívnych ľudí," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Prihlásiť sa môžu jednotlivci alebo maximálne päťčlenné tímy. "Finančná odmena pre víťazný kolektív je 2000 eur. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na webovej stránke www.kiraton.sk. Účastníci podujatia na záver odprezentujú svoje návrhy a vyhodnotí ich odborná porota. Najlepší nápad bude zrealizovaný," doplnil Viskupič.



"V spolupráci so samosprávou sme sa rozhodli podporiť občiansku angažovanosť. Počas súťaže budú tímy hľadať odpoveď na otázku, ako zlepšiť kvalitu a udržateľnosť participácie verejnosti. K dispozícii budú mentori, ktorí budú pre súťažiacich výbornými pomocníkmi pri tvorbe návrhov riešení," informovala projektová manažérka Kiuub Kristína Petrovičová.



Kraj už v súčasnosti ponúka široké možnosti zapojenia obyvateľov do vecí verejných. Najvýraznejším nástrojom je participatívny rozpočet v objeme 250.000 eur. Začiatkom septembra samospráva vyhlásila jeho tretí ročník s termínom prihlasovania projektov do 29. októbra. Aktuálne prebiehajú verejné stretnutia, aby sa záujemcovia dozvedeli kompletné informácie.