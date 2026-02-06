< sekcia Regióny
Trnavský kraj pre rekonštrukciu železnice upravuje časy autobusov
Modernizácia tratí má zvýšiť ich priepustnosť, čo v budúcnosti umožní prevádzku viac vlakov a vyššiu spoľahlivosť spojení.
Autor TASR
Trnava 6. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) reaguje na rekonštrukčné práce, ktoré ovplyvňujú prevádzku vlakov v úseku Bratislava-Rača - Trnava - Leopoldov - Trenčín úpravou cestovných poriadkov regionálnej autobusovej dopravy obsluhujúcej dotknuté územie. Zmeny vojdú do platnosti v pondelok 9. februára. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Bude zabezpečená nadväznosť spojov regionálnej autobusovej dopravy na vlaky v prestupných uzloch Cífer, Leopoldov a Pezinok, čiastočne Trnava a Piešťany,“ priblížila krajská samospráva. Zmeny realizuje v súčinnosti so zmluvným dopravcom Arriva Trnava. TTSK bude situáciu priebežne vyhodnocovať a je pripravený pristúpiť k ďalšej úprave, a to aj podľa podnetov cestujúcich.
Rekonštrukčné práce na železničnej trati realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Modernizácia tratí má zvýšiť ich priepustnosť, čo v budúcnosti umožní prevádzku viac vlakov a vyššiu spoľahlivosť spojení.
