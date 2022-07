Trnavský kraj si v súťaži Do práce na bicykli polepšil

Trnava 29. júla (TASR) - Zamestnanci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) si oproti minulému roku v celonárodnej kampani Do práce na bicykli polepšili o 18 priečok. Získané dáta pomôžu samosprávam zistiť vyťaženosť ulíc a križovatiek a ukážu, ktoré majú potenciál na investície. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Zo všetkých 1322 zamestnávateľov zapojených do tohto ročníka zamestnanci TTSK obsadili 13. miesto. "Do tohto ročníka kampane sa zapojilo 116 kolegov. To je doposiaľ rekordný počet. Zo všetkých 162 zapojených zamestnávateľov na území kraja sa naša samospráva umiestnila na druhom mieste," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Zamestnanci vytvorili 31 tímov a počas júna najazdili takmer 27.500 kilometrov. Z toho 17.500 absolvovali v autobusovej alebo vlakovej doprave, 8000 na bicykloch či kolobežkách a peši prešli 1800 kilometrov.



"Na úspešnú kampaň sme sa rozhodli nadviazať tým, že pre všetkých 12 zapojených miest a obcí na území kraja sme zakúpili dáta o cestovaní. Údaje opisujú zvyklosti obyvateľov používajúcich bicykel, chôdzu aj verejnú dopravu na denné dochádzanie za prácou alebo službami. Aj vďaka tomu samosprávy zistia, ktoré ulice alebo križovatky sú najvyužívanejšie. Tieto miesta majú potenciál na investície," informovala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.



Ako doplnila, samospráva sa v ostatnom období zamerala na prípravu koncepčného rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturizmu. V spolupráci s občianskymi združeniami aktualizovala svoju stratégiu rozvoja cyklotrás a cyklodopravy na roky 2018 až 2023. Súčasne vypracovala štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy na svojom území.