Strednú školu v D. Strede čaká zvýšenie energetickej hospodárnosti
Investícia nadväzuje na predchádzajúcu debarierizáciu školy za 127.000 eur.
Autor TASR
Dunajská Streda 24. marca (TASR) - Tri objekty Spojenej školy Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede čaká zateplenie, výmena okien a modernizácia osvetlenia. Súčasťou investície spolufinancovanej z eurofondov bude aj inštalácia moderného tepelného čerpadla a fotovoltických panelov.
Stavebné práce zrealizuje spoločnosť EURO-ŠTUKONZ, ktorá vo verejnom obstarávaní predložila víťaznú ponuku v hodnote 1,65 milióna eur s DPH. Týkajú sa všetkých troch objektov, v ktorých prebieha vyučovací proces.
Súčasťou spojenej strednej školy sú aj ďalšie dve budovy. „V jednej je kuchyňa a jedáleň, v druhej je internát,“ uviedla pre TASR riaditeľka školy Angelika Vajdaová pri príležitosti oficiálneho spustenia modernizácie školy.
Investícia nadväzuje na predchádzajúcu debarierizáciu školy za 127.000 eur. „Budeme ešte pokračovať aj obnovou automechanických a stolárskych dielní,“ ozrejmil predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Na tento projekt je vyčlenených ďalších 228.000 eur.
Spojená škola zastrešuje Strednú odbornú školu informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským a Strednú odbornú školu stavebnú s vyučovacím jazykom maďarským. Aktuálne ponúka 14 odborov.
