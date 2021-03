TTSK spustil cakarentt.sk pre obyvateľov s chronickými chorobami

Trnava 30. marca (TASR) - Systém prihlasovania na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo trpiacich na chronické ochorenia vo veku už od 18 rokov predstavil Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Záujemcov budú očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca v troch veľkokapacitných očkovacích centrách v Trnave, Skalici alebo v Dunajskej Strede, prvých už v sobotu 3. apríla. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Na očkovanie sa cez formulár cakarentt.sk môžu prihlásiť ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby so závažnou alebo stredne závažnou chorobou, významne zvyšujúcou riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, ktorí nespĺňajú kritérium veku na prihlásenie sa do centrálnej čakárne. Príležitosť prihlásiť sa majú aj vybrané skupiny zamestnancov s vekom najmenej 50 rokov. Skupiny ľudí sú presne definované aktuálne platnou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR.







"Teším sa, že sa nám podarilo spustiť vlastný prihlasovací systém pre týchto obyvateľov. Veľkou výhodou je, že ak sa do očkovacieho centra nedostavia osoby, ktoré boli zaregistrované cez centrálny objednávací systém alebo sa na očkovanie v daný deň prihlásilo menej ľudí, ako je dostupný počet vakcín, vieme reagovať a pozvať cez náš systém na očkovanie záujemcov z týchto rizikových skupín," uviedol Viskupič. Už teraz je v čakárni TTSK zaregistrovaných 500 ľudí.



Registrácia pre čakateľov - náhradníkov je určená iba pre osoby, ktoré nie sú registrované na stránke vakcinacia.nczisk.sk. V prípade registrácie na stránke cakarenTT.SK už nie je potrebné sa registrovať na stránke vakcinacia.nczisk.sk, kde prebieha prihlasovanie ľudí s vekom najmenej 50 rokov.



Doteraz bolo v troch veľkokapacitných očkovacích centrách v Trnave, Skalici a v Dunajskej Strede zaočkovaných viac ako 27.000 ľudí vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. TTSK je pripravený pokračovať vo vysokom tempe očkovania a v závislosti od počtu dostupných vakcín je pripravený zriadiť očkovacie centrá aj v ďalších mestách.