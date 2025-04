Trnavský kraj spustil testovanie pohybových schopností stredoškolákov

Trnava 29. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so Strednou športovou školou Jozefa Herdu, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy v Trnave, spustil projekt „Testovaním k pohybu, pohybom ku zdraviu“. Zameraný je na testovanie pohybových schopností a športovej výkonnosti študentov. Cieľom je podporiť u stredoškolákov pozitívny vzťah k pohybu a zdravému životnému štýlu. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



„Nezdravý životný štýl a nedostatok pohybu spôsobuje nadváhu až obezitu u študentov stredných škôl. Nemohli sme už viac čakať, kým sa rozhýbu ministerstvá školstva a športu. Ako vôbec prvý kraj na Slovensku sme spustili testovanie pohybových schopností a športovej výkonnosti študentov,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič. Výsledky pomôžu podľa jeho slov nastaviť telocvikárom správnu metodiku výučby. Súčasťou projektu je aj odborné vzdelávanie telovýchovných pedagógov a poskytovanie konzultácií.



Premiérové testovanie sa uskutočnilo na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Do konca tohto školského roka sa do programu zapojí dokopy 19 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. „Sme radi, že práve zamestnanci našej školy tvoria testovací tím, ktorý bude súčasťou tohto významného projektu,“ povedal riaditeľ Strednej športovej školy Jozefa Herdu v Trnave Peter Toman. Priblížil, že na základe série štandardizovaných testov sa hodnotí sila, rýchlosť, výbušnosť a reakčné schopnosti. Zmerané sú aj telesná výška, hmotnosť, BMI a zloženie tela.