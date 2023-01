Štvrtý ročník participatívneho rozpočtu v Trnavskom kraji bol rekordný

Trnava 14. januára (TASR) – Sumu 250.000 eur rozdelí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na 53 projektov, ktoré uspeli v hlasovaní participatívneho rozpočtu pre rok 2023. Svoje hlasy vybraným občianskym a komunitným projektom zaslalo 22.000 hlasujúcich. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Participatívny rozpočet Tvoríme kraj sa teší veľkej obľube. Jeho štvrtý ročník bol rekordným z pohľadu počtu hlasujúcich i počtu odovzdaných hlasov. Považujem to za potvrdenie správnosti našej ambície zapájať obyvateľov do diania v duchu motta Spolu tvoríme kraj," uviedol Viskupič.



Do rozhodovacieho procesu bolo zaradených 83 projektov zo všetkých siedmich okresov TTSK. Pri rozhodovaní mali 50-percentnú váhu závery členov deliberatívnych fór, ktorí hodnotili projekty z pohľadu udržateľnosti, vplyvu na životné prostredie, inkluzívnosti, inovatívnosti, komunitného rozmeru a edukatívnosti. Druhú časť tvorilo on-line hlasovanie verejnosti. "Úspešné projekty budú zrealizované do konca tohto roka," uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.



V okrese Dunajská Streda by sa malo realizovať 13 projektov, v Trnavskom okrese 12, v okrese Galanta deväť, a v Hlohovskom okrese štyri projekty. V okrese Piešťany obyvatelia hlasovaním rozhodli o podpore piatich, rovnako ako v okresoch Skalica a Senica.



Najviac hlasov získal tento rok projekt zo Skalice s názvom Jazdecký šport pre deti na Záhorí – s hendikepom aj bez, ktorý získal 2138 hlasov. Úspešným sa stal aj projekt k 150. výročiu založenia dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne. Elektrárňa Piešťany získala príspevok na realizáciu projektu Vzdelávacia aleja. Zámer zahŕňa výsadbu rýchlorastúcich drevín i ukážky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. V okrese Trnava získal najväčšiu podporu projekt Keď tvorenie spája, ide o kurzy kresby a maľby pre seniorov a deti so znevýhodnením. Zoznam podporených projektov je na stránke www.tvorimekraj.sk.