Súťaž Mladý záchranár vyhrali študenti Gymnázia A. Merici

Trnava 17. júna (TASR) - Študenti z Gymnázia Angely Merici v Trnave si odniesli prvenstvo zo súťaže Mladý záchranár Trnavskej župy. Zvíťazili v konkurencii ďalších 14 tímov zložených zo študentov gymnázií a stredných odborných škôl z Trnavského kraja, informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Druhé miesto obsadili študenti z Gymnázia Ladislava Novomestského v Senici a tretie miesto patrí tímu z Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave. „Prvá pomoc je základnou zručnosťou, ktorú by mal ovládať každý. Verím, že mnohí z týchto študentov budú v budúcnosti prínosom aj pre zdravotnícky sektor,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



Do piateho ročníka podujatia sa účastníci súťaže prebojovali z kvalifikačného kola, do ktorého sa zapojilo 34 škôl. Štvorčlenné tímy absolvovali šesť rôznych modelových situácií, ktoré simulovali reálne krízové stavy. „Mladých ľudí motivujeme osvojiť si užitočné zručnosti, ktoré môžu rozhodnúť o záchrane života ich spolužiakov, blízkych či okoloidúcich,“ povedala iniciátorka súťaže a riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.



Súťaž Mladý záchranár Trnavskej župy 2025 je regionálna súťaž zameraná na rozvoj vedomostí a praktických zručností v oblasti civilnej ochrany a prvej pomoci. Určená je pre študentov stredných škôl. Podujatie organizuje TTSK.