Trnavský kraj chystá tretí ročník DOD

Trnava 21. júna (TASR) - Deň otvorených dverí (DOD) Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa uskutoční v sobotu 25. júna medzi 9. a 13. hodinou. Pre návštevníkov tretieho ročníka podujatia je pripravené predstavenie činnosti jednotlivých odborov úradu a krajských organizácií a sprievodný program v priestoroch na Starohájskej 10 v Trnave, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Otvorený úrad pre nás nie je len prázdnym heslom. Napĺňame ho už päť rokov konkrétnymi skutkami. Otvorili sme sa verejnej kontrole, zaviedli sme transparentné výberové konania a zefektívnili sme verejné obstarávania. Tretíkrát ponúkneme obyvateľom možnosť nahliadnuť do zákulisia a zapojiť sa do diania v kraji. Ukážeme im naše priestory a aktivity, pripravili sme program pre všetky vekové kategórie. Záujemcovia sa môžu tešiť aj na ukážku zasadnutia krajského zastupiteľstva i kultúrny program," uviedol Viskupič.



Návštevníci si môžu zblízka pozrieť aj novú techniku Správy a údržby ciest (SÚC) TTSK, výrobky zariadení sociálnych služieb alebo aj ďalekohľad z Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci. Predstavia sa stredné školy so zameraním na zdravotníctvo, poľnohospodárstvo či dopravu, pre menších budú otvorené tvorivé dielne a výstava z lega. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj pripravila oddychovú "chill-out" zónu. Od sobotného rána budú otvorené dvere aj na kancelárii Viskupiča, ktorý privíta účastníkov podujatia spolu so svojimi zástupcami a poslancami.