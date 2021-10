Trnavský kraj otvoril výzvu na podporu regionálneho rozvoja

Trnava 29. októbra (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) opäť podporí regionálny rozvoj sumou 500.000 eur. Žiadosti o dotácie od 3000 eur do 50.000 eur možno podať do 30. novembra 2021. Informoval o tom tlačový odbor TTSK.



„Dotáciami podporíme kvalitné nápady, ktorých uskutočnenie prispeje k zlepšeniu podmienok pre obyvateľov a návštevníkov kraja. Schému na rok 2022 sme otvorili už teraz na konci roka 2021, pretože máme záujem zrýchliť proces prideľovania dotácií a vytvoriť väčší priestor na realizáciu projektov v budúcom roku,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že o finančnú podporu môžu žiadať miestne akčné skupiny, oblastné organizácie cestovného ruchu, občianske združenia, združenia právnických osôb či neziskové organizácie. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných, respektíve iných zdrojov vo výške minimálne desať percent z celkových finančných nákladov projektu.



Výzva je zacielená na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných projektov, či podnikania a zamestnanosti na území TTSK. Zameraná je aj na rozvoj cestovného ruchu, na zvyšovanie atraktivity národných kultúrnych a prírodných pamiatok, na vývoj a realizáciu aplikácií v oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch.



„V rámci predchádzajúcej výzvy sa realizovalo 19 projektov, ktoré uspeli v konkurencii 112 žiadostí. Jedným z nich je aj obnova vstupu do baziliky v Šaštíne-Strážach, zrealizovaný bol aj projekt rekonštrukcie výpadovej brány na hrade Dobrá Voda a vybudovanie altánku pre návštevníkov v jeho blízkosti. V kaštieli Esterházyovcov v Tomášikove boli s našou finančnou pomocou vybudované pamätné priestory,“ uviedol príklady zrealizovaných nápadov Viskupič.



Elektronický formulár so žiadosťou o dotáciu je zverejnený na webovej stránke TTSK. O pridelení dotácie žiadateľom rozhodne krajské zastupiteľstvo začiatkom budúceho roka na návrh hodnotiacej komisie. Úspešné projekty sa budú realizovať počas roka 2022.