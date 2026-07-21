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Ukončili prvú etapu rekonštrukcie cesty v Horných Orešanoch
V rámci celkovej obnovy pokračujú práce na tretej etape (extravilán), pri ktorej zostáva v platnosti úplná uzávera s obchádzkou cez obec Lošonec.
Autor TASR
Horné Orešany 21. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ukončil prvú etapu rekonštrukcie cesty druhej triedy v intraviláne obce Horné Orešany (okres Trnava) od čerpacej stanice po križovatku s Trnavskou cestou. Informoval o tom Peter Kováčik z odboru komunikácie Úradu TTSK.
Vďaka tomu je od utorka tento úsek sprístupnený pre osobnú dopravu a od stredy (22. 7.) bude aj pre regionálnu autobusovú dopravu. Nákladná doprava zostáva naďalej vylúčená a prípadné dokončovacie práce budú vykonávané počas premávky s použitím dočasného dopravného značenia.
„Hneď po začiatku prác sme narazili na nepredvídateľné okolnosti. Hoci predĺžili plánované trvanie rekonštrukcie, doručili sme kvalitný výsledok,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že obec využila rekonštrukciu na obnovu chodníkov.
V rámci celkovej obnovy pokračujú práce na tretej etape (extravilán), pri ktorej zostáva v platnosti úplná uzávera s obchádzkou cez obec Lošonec. Od 3. augusta sa začne s realizáciou druhej etapy na ulici Rajčanka, ktorá bude prebiehať v režime čiastočnej uzávery. Kraj do tejto rekonštrukcie investuje takmer päť miliónov eur, pričom na jej financovanie využíva aj eurofondy.
Vďaka tomu je od utorka tento úsek sprístupnený pre osobnú dopravu a od stredy (22. 7.) bude aj pre regionálnu autobusovú dopravu. Nákladná doprava zostáva naďalej vylúčená a prípadné dokončovacie práce budú vykonávané počas premávky s použitím dočasného dopravného značenia.
„Hneď po začiatku prác sme narazili na nepredvídateľné okolnosti. Hoci predĺžili plánované trvanie rekonštrukcie, doručili sme kvalitný výsledok,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že obec využila rekonštrukciu na obnovu chodníkov.
V rámci celkovej obnovy pokračujú práce na tretej etape (extravilán), pri ktorej zostáva v platnosti úplná uzávera s obchádzkou cez obec Lošonec. Od 3. augusta sa začne s realizáciou druhej etapy na ulici Rajčanka, ktorá bude prebiehať v režime čiastočnej uzávery. Kraj do tejto rekonštrukcie investuje takmer päť miliónov eur, pričom na jej financovanie využíva aj eurofondy.