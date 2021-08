Trnavský kraj utlmuje očkovacie centrá

Trnava 5. augusta (TASR) – Pre postupný pokles záujmu o očkovanie prechádza očkovacia stratégia Trnavského samosprávneho kraja v prípade veľkokapacitných očkovacích centier (VKOC) do útlmovej fázy.



Do ďalšieho obdobia sa chce popri nich sústrediť aj na iný spôsob vakcinácie, akým je výjazdová očkovacia služba. V uplynulom týždni kraj spustil tiež očkovanie v obchodných centrách jednodávkovou vakcínou Janssen. Uviedla to pre TASR riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.



VKOC otváral TTSK postupne, podľa potreby, možností a záujmu v jednotlivých regiónoch kraja. Prvé z nich bolo od 20. februára na Strednej zdravotníckej škole v Trnave, ktoré zatvorili ku koncu júla. Prvú a druhú dávku vakcín tam dostalo spolu 76.703 ľudí. Ostatné štyri VKOC fungujú naďalej.



VKOC na Strednej zdravotníckej škole v Skalici funguje od 6. marca, zaočkovaných tam bolo zatiaľ 35.142 záujemcov. V rovnakom termíne otvorili VKOC na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka v Dunajskej Strede, tam zaočkovali doteraz 50.339 ľudí. V spolupráci s mestom Trnava, ktoré materiálne zabezpečilo VKOC v Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici, sa tam očkuje od 8. mája a doteraz tam podali vakcínu 48.497 záujemcom.



„Ako posledné sme 14. mája otvárali VKOC v Piešťanoch v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov na Kúpeľnom ostrove, tam dostalo vakcínu 47.993 ľudí,“ uviedla Šmidovičová.



VKOC sa otvárajú spravidla na víkendové dni, zo začiatku aj na piatok či štvrtok. V posledných dvoch týždňoch je to už na jeden z víkendových dní tak, aby sa počas soboty a nedele vystriedali. Vo VKOC TTSK podávali všetky dostupné druhy vakcín Moderna, Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca a Sputnik V, jednorazovú vakcínu podávajú aktuálne pri očkovaní v nákupných centrách. TTSK začal s týmto krokom v uplynulom týždni v Hlohovci a Galante, pre nadchádzajúci víkend sa pridávajú obchodné centrá aj v ostatných okresných mestách - Piešťany, Dunajská Streda, Senica, Skalica a Trnava.