V trnavskom kraji pôjdu študenti do stredných škôl iba 29. a 30. júna

Trnava 16. júna (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) pristúpi k otvoreniu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti iba v pondelok a utorok (29. a 30. 6.), a to na čas štyroch hodín. Informovalo o tom komunikačné oddelenie TTSK.



Stredné školy otvoria výhradne na účely ukončenia prebiehajúceho školského roka. "Z tohto dôvodu nebudú fungovať školské jedálne ani internáty. Žiakom budú odovzdané vysvedčenia a vymenené učebnice a v prípade žiakov stredných odborných škôl aj pracovné náradie," uviedlo komunikačné oddelenie.



"Ministerstvo školstva SR akceptovalo pripomienky a zapracovalo ich do usmernenia upravujúceho otváranie stredných škôl v rámci uvoľňovania preventívnych opatrení. Riaditeľom stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti odporúčame otvoriť školy len s cieľom jednoduchšieho uzatvorenia školského roka," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, v niektorých školách už spustili údržbu a prípravu na budúci školský rok. "Navyše, v internátoch, ktoré slúžili ako karanténne centrá, aktuálne prebieha veľké upratovanie. Zároveň, otvárať školské jedálne a internáty na taký krátky čas by bolo nehospodárne," doplnil predseda TTSK.



Na školách s väčším počtom žiakov situáciu riešia individuálne. Žiaci a rodičia dostanú konkrétne informácie a inštrukcie od vedení jednotlivých stredných škôl.





Druhé kolo prihlášok na stredné školy je otvorené do piatka Spolu 32 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) otvára druhé kolo prijímacieho konania do prvých ročníkov. Záujemcovia o štúdium, ktorí neuspeli v prvom kole, majú možnosť poslať prihlášku do piatka 19. júna. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"V druhom kole ponúkajú naše školy zaujímavé študijné a učebné odbory. Zvýrazniť chcem možnosť štúdia v dynamicky sa rozvíjajúcom systéme duálneho vzdelávania TTSK. Ten umožňuje získavať prax už v priebehu štúdia a následný plynulý prechod do zamestnania. Nový motivačný balík výhod duálneho vzdelávania, ktorý dnes obsahuje štipendiá a bezplatné cestovanie a ubytovanie, plánujeme rozširovať," povedal Viskupič. Informácie o aktuálnej ponuke škôl a prijímacích pohovoroch sú na webovej stránke TTSK.