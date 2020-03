V trnavskom kraji zatvoria stredné školy, rušia sa aj podujatia

Trnava 9. marca (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu uzatvára do piatka (13. 3.) školy v pôsobnosti kraja. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.







Stredné školy a internáty v pôsobnosti kraja budú zatvorené. Lyžiarske kurzy, ktoré už vycestovali, sa nebudú predčasne vracať, ale tie, ktoré majú odísť, majú zákaz vycestovať a takisto kraj pristupuje k plošnej dezinfekcii škôl. "Pristúpili sme k tomuto nariadeniu, aby sme ochránili hlavne študentov. Aktuálne komunikujeme s kompetentnými organizáciami a všetko budeme komunikovať na verejnosť," uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK Lucia Šmidovičová.







Trnavský kraj v rámci opatrení prijal zákaz návštev priamo na úrade kraja. Všetka agenda bude riešená formou emailov a telefonických kontaktov. Samospráva takisto ruší všetky pracovné cesty zamestnancov úradu. Opatrenie bude platné do piatka.



Samosprávny kraj takisto do 13. marca zrušil všetky divadelné predstavenia v Divadle J. Palárika. Zároveň platí zákaz všetkých verejných predstavení organizovaných krajom. Trnavský kraj odporúča starostom a primátorom, aby organizáciu masových podujatí presunuli alebo zrušili. Galérie, múzeá a osvetové strediská budú v režime individuálnych návštev, hromadné akcie sú zrušené.







Domovy sociálnych služieb pracujú v špeciálnom režime už od minulého týždňa. "Ide o najohrozenejšiu skupinu ľudí vzhľadom na diagnózy a vek. Prijali sme opatrenia, a to zákaz návštev a zákaz príchodov ľudí z externého prostredia," doplnil Viskupič.



Ako ďalej informoval, po dohode s dopravcami sa pristupuje k dezinfekcii autobusov, a to minimálne do konca mesiaca marec. V rámci tohto nariadenia sa dezinfekcia bude vykonávať minimálne raz za deň. Ak majú dopravcovia mestskú autobusovú dopravu, budú tieto opatrenia prebiehať aj na týchto linkách.



"Dovolili sme si zvolať skupinu M17, čo znamená všetkých primátorov miest v kraji a zástupcov regionálnych organizácií miest a obcí, kde budeme tlmočiť odporúčania ku školám a materským školám. Sme v úzkom kontakte aj s univerzitami, ktoré pôsobia v našom kraji. Je veľká pravdepodobnosť, že univerzity budú na území kraja takisto uzatvorené," doplnil predseda TTSK.



Ďalší postup bude koordinovaný aj na stretnutí predsedov krajov SK8, ktorý je naplánovaný už na štvrtok (12. 3.) v Košiciach. "Myslím si, že koordinácia v rámci všetkých krajov je nutná. Je nevyhnutné, aby centrálny krízový štáb informoval kraje o ďalšom postupe, aby sme informácie nedostávali iba sprostredkovane," informoval Viskupič.