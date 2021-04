V meste Gbely sa začala výstavba telocvične

Gbely 26. apríla (TASR) – Po februárových búracích prácach sa začala samotná výstavba telocvične pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej v meste Gbely. TASR o tom informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Ako doplnil, telocvičňa škole chýba už 70 rokov. "Musím povedať, že po plánoch, ktoré sme mali v roku 2018, sa stretávame už priamo pri realizácii väčšieho zámeru. Tým je postavenie či zrekonštruovanie a danie do užívania 13 telocviční a vonkajších športovísk stredných škôl na území kraja," uviedol Viskupič.



Do verejného obstarávania o výstavbu telocvične v Gbeloch sa zapojilo 16 uchádzačov. "Víťaznú ponuku dala spoločnosť Palkovič-SK, ktorá ponúkla sumu približne 800.000 eur s DPH, čo je o 20 percent nižšia suma ako bola predpokladaná hodnota zákazky," informoval predseda TTSK.



Samosprávny kraj zatiaľ financuje výstavbu z vlastných zdrojov, požiadal však o 50-percentné spolufinancovanie z Fondu na podporu športu. "Telocvičňa na tejto škole nesmierne chýbala. Nie je dôležitá iba pre samotnú školu, ale aj na využitie voľného času študentov na internáte. Zároveň treba poznamenať, že to nie je len pre študentov z mesta, ale škola je spádová aj pre obce Petrova Ves, Smolinské a Letničie," doplnil primátor mesta Gbely a zároveň poslanec TTSK Jozef Hazlinger.



Telocvičňa bude samostatnou stavbou v areáli školy. "Objekt bude mať 61 pilót, na ktorých budú základové pásy a doska. Po dokončení základovej dosky bude nasledovať murovanie a strešný plášť. Rozmery objektu budú 36 x 19 metrov. Predpokladaný termín dokončenia je najneskôr september 2022," informoval za staviteľa Milan Palkovič.



"Budem rád, že sa zbavíme problémov, ktoré sme pri realizácii výučby telesnej výchovy mali. Buď sme museli chodiť do vzdialenej telocvične, alebo to riešiť náhradným programom, ako boli prechádzky či cvičenie vonku v nepriaznivom počasí, čo bolo pre študentov demotivujúce," doplnil riaditeľ školy Róbert Nagy.