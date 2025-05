Viskupič žiada konkrétne kroky pri zaistení protipovodňovej prevencie

Trnava 21. mája (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič žiada od kompetentných orgánov konkrétne kroky pri zabezpečovaní protipovodňovej prevencie. Škody z minuloročných povodní sa podľa jeho slov už nikdy nesmú opakovať. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



„Povodne ohrozovali životy ľudí a zanechali za sebou obrovské škody. Do ďalšej jesene ostáva len pár mesiacov. Preto som sa stretol s primátormi a starostami z okresov Senica a Skalica. Zhodli sme sa, že tentokrát musia všetci zodpovední konať včas. Od ministerstva životného prostredia a Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) žiadame jasný plán a konkrétne preventívne kroky. Najmä pravidelnú údržbu vodných tokov, kým je ešte čas,“ zdôraznil. Prítomní sa podľa neho zhodli na tom, že aktívnejšia spolupráca vlády, SVP a samospráv je nevyhnutná pri zabezpečovaní prevencie vzniku povodní.



„Aj v tomto prípade platí, že prevencia je lacnejšia ako odstraňovanie následkov. Preto by na novú vládnu správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2024 malo nadväzovať vyčlenenie balíka financií na zabezpečenie prečistenia cestných priekop, priepustov a odvodňovacích kanálov najmä v intravilánoch obcí,“ dodal s tým, že krajská samospráva v rámci svojich možností podáva pomocnú ruku v podobe príspevkov z Centrálneho krízového fondu TTSK na realizáciu preventívnych opatrení, respektíve na odstraňovanie škôd.



Vláda na stredajšom rokovaní schválila správu o priebehu a následkoch povodní na území SR. Kabinet takisto odsúhlasil vyše 10,82 milióna eur na refundáciu výdavkov súvisiacich s riešením povodní a ich následkov. Povodne v období druhého polroka 2024 spôsobili škody vo výške viac ako 7,66 milióna eur.