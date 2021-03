V trnavskom veľkokapacitnom očkovacom centre zaočkovali 6000 ľudí

Trnava 1. marca (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zorganizoval cez víkend (27. a 28. 2.) očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo svojom veľkokapacitnom očkovacom centre na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Prvou dávkou vakcíny bolo zaočkovaných 3650 ľudí. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Okrem učiteľov a zamestnancov kritickej infraštruktúry išlo aj o vodičov a kontrolórov v prímestskej a mestskej hromadnej doprave, sprievodcov a vlakvedúcich v osobnej železničnej doprave, taxikárov či predavačov vo veku od 18 do 55 rokov. "Krajské veľkokapacitné očkovacie centrum fungovalo už druhýkrát. Spolu v ňom bolo zaočkovaných takmer už 6000 ľudí," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, počet sa podarilo zvýšiť z 2330 na 3650. "Získali sme ďalšie skúsenosti a doladili nastavenie procesov. Sme pripravení dostať očkovanie bližšie k obyvateľom. Už na budúci víkend plánujeme zriadiť podobné centrá v Dunajskej Strede a Skalici, kde využijeme kapacity našich stredných zdravotníckych škôl," informoval predseda TTSK.



Pre ľudí vo veku od 18 do 55 rokov podobné veľkokapacitné očkovacie centrá postupne vzniknú v ďalších mestách. Po priestorovej, administratívnej aj materiálovo-technickej stránke ich kraj pripraví v spolupráci s mestami. Konzultácie a samotné podávanie vakcín budú v réžii ambulantných lekárov a zdravotných sestier, s ktorými samospráva spolupracuje.



Očkovanie obyvateľov kraja vo veku viac ako 55 rokov sa uskutočňuje v piatich nemocniciach. Pribudnúť by k nim mohli aj niektoré polikliniky.