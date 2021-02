Krajské knižnice Trnavského kraja zostanú pre verejnosť zatvorené

Trnava 7. februára (TASR) – Všetky štyri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prerušia od pondelka (8. 2.) poskytovanie služieb a ostanú pre verejnosť uzatvorené. Tento krok súvisí so začiatkom uplatňovania protiepidemických opatrení podľa COVID automatu, podľa ktorého sa Slovensko momentálne nachádza v čiernej fáze 4. stupňa varovania. Informoval o tom riaditeľ odboru kultúry a športu Úradu TTSK Peter Kadlic.



"Na vrátenie kníh zostávajú nepretržite k dispozícii biblioboxy umiestnené pred Galantskou knižnicou a Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Na stránkach všetkých knižníc sú však aj naďalej k dostupné on-line katalógy a rešeršné služby," informoval. V období od 27. januára do 7. februára knižnice poskytovali absenčné výpožičky, a to na základe predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej objednávky. "Za desať dní túto možnosť hojne využili najmä študenti a, samozrejme, knihomoli," dodal Kadlic.



Rovnako do odvolania zostáva pre verejnosť uzatvorených aj ostatných 14 kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľstve TTSK. Ide o šesť múzeí, štyri osvetové strediská, dve galérie, divadlo a hvezdáreň, ktoré ponúkajú kultúrno-vzdelávací on-line program na svojich webstránkach a profiloch na sociálnych sieťach.