Všetky štyri trnavské krajské knižnice opäť sprístupnia svoje služby

Trnava 8. marca (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) obnovuje poskytovanie vybraných služieb všetkých štyroch knižníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Umožňuje mu to platná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Galantská knižnica, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici a Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede budú poskytovať absenčné výpožičky prostredníctvom výdajných miest za prísneho dodržiavania preventívnych opatrení. Potrebná bude predchádzajúca telefonická alebo emailová objednávka.



"Vrátenie výpožičiek bude možné prostredníctvom biblioboxov, respektíve na to určených zberných nádob. Detaily postupov budú zverejnené na webstránkach a profiloch na sociálnych sieťach jednotlivých knižníc," uviedol riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK Peter Kadlic.



Do zlepšenia epidemiologickej situácie budú priestory knižníc pre verejnosť neprístupné. Takisto sa nebudú organizovať hromadné podujatia. Na stránkach všetkých knižníc sú nepretržito dostupné online katalógy a rešeršné služby.



Ostatných 14 župných kultúrnych inštitúcií je pre verejnosť uzatvorených od 19. decembra 2020 až do odvolania. Ide o šesť múzeí, štyri osvetové strediská, dve galérie, divadlo a hvezdáreň. Ponúkajú však program online na svojich webstránkach a profiloch na sociálnych sieťach.