Trnava vyčlení 60 lôžok pre pacientov Fakultnej nemocnice

Trnava 20. marca (TASR) – Trnavský samosprávny kraj vyčlení 60 lôžok pre pacientov Fakultnej nemocnice Trnava vo svojich zariadeniach, v ktorých je od 16. marca prerušená prevádzka. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Samospráva vyčlení lôžka v štyroch svojich zariadeniach, v ktorých bežne poskytuje svoje služby dennou alebo týždennou formou. Ide o zariadenie v Trnave na Stromovej ulici, ktoré poskytne 20 lôžok, Domov sociálnych služieb (DSS) v Galante, ktorý poskytne 18 lôžok, DSS v Šintave poskytne desať lôžok a DSS v Zavare dá k dispozícii 12 postelí.



"Týkať sa to bude neinfekčných pacientov, ktorí budú prepustení z nemocnice, ale potrebujú ďalšiu starostlivosť. Ambulantné zariadenia sociálnych služieb aj s personálom, ktoré sú momentálne uzavreté, vedia byť na tento účel rýchlo adaptované," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Opatrenie by sa prijalo, ak by fakultná nemocnica potrebovala rozšíriť kapacity infekčných lôžok na úkor iných oddelení. Lôžka budú poskytnuté len pacientom, ktorí nebudú javiť znaky akútnej infekcie.



"Tieto priestory využijeme, až bude nemocnica zahltená a budeme môcť presunúť pacientov, ktorí to budú potrebovať," uviedol medicínsky riaditeľ FN Trnava Viliam Vadrna.