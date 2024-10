Vyhlásili súťaž na prenájom priestorov v Kreatívnom centre Trnava

Trnava 21. októbra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov ateliéru, reštauračného zariadenia, predajne a kancelárskych priestorov v Kreatívnom centre Trnava (KCT) na Hlavnej ulici. Návrhy možno podávať do 11. novembra. TASR o tom informovali z odboru komunikácie kraja.



Výška nájomného je podľa TTSK stanovená na sumu 682,95 eura mesačne. Zálohy na náklady spojené s prevádzkou predmetu podnájmu, napríklad za vykurovanie plynom, odvoz odpadu, telekomunikačné poplatky a iné, sú určené na 479 eur mesačne. "Náklady za elektrickú energiu, vodné a stočné budú vyrátavané zo skutočných nákladov," píše sa v podmienkach súťaže.



Obhliadku priestorov je možné dohodnúť si vopred s manažérkou pre programy KCT Nikolou Kozmovou. Návrhy musia zapadať do celkového konceptu centra. "Hodnotiaca komisia bude posudzovať navrhovaný účel podnájmu a referencie v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu," priblížil TTSK. Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené do 26. novembra na webe TTSK.



KCT tvorí zázemie pre fyzické osoby, začínajúcich podnikateľov, ale aj existujúce firmy, ktorým poskytuje priestor, technológie, vzdelávacie workshopy a networking.