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Vyhlásili tender na revitalizáciu parku v Senici
Obnova počíta so zachovaním historickej podoby parku, pričom pribudnú nové chodníky či výsadba stromov a zelene.
Autor TASR
Trnava 13. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil verejné obstarávanie na revitalizáciu historického parku pri Záhorskej galérii Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici. Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých predpokladaná hodnota predstavuje takmer 250.000 eur bez DPH. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Krajská samospráva podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote viac ako 346.000 eur. „Obnova nadviaže na odbornú sanáciu drevín, ktorá bola zrealizovaná začiatkom tohto roka ako nevyhnutný krok na zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov a prípravu územia na stavebné práce,“ priblížili z úradu.
Obnova počíta so zachovaním historickej podoby parku, pričom pribudnú nové chodníky, výsadba stromov a zelene, závlahový systém s vlastnou studňou, parkový mobiliár aj nové osvetlenie vrátane nasvietenia umeleckých diel. „Samotné stavebné práce by sa mali začať koncom leta a potrvajú približne osem mesiacov,“ dodali.
Výsledkom má byť kvalitnejší verejný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom aj návštevníkom galérie. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24. júla, konkrétne do 10.00 h.
Krajská samospráva podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok v celkovej hodnote viac ako 346.000 eur. „Obnova nadviaže na odbornú sanáciu drevín, ktorá bola zrealizovaná začiatkom tohto roka ako nevyhnutný krok na zabezpečenie bezpečnosti návštevníkov a prípravu územia na stavebné práce,“ priblížili z úradu.
Obnova počíta so zachovaním historickej podoby parku, pričom pribudnú nové chodníky, výsadba stromov a zelene, závlahový systém s vlastnou studňou, parkový mobiliár aj nové osvetlenie vrátane nasvietenia umeleckých diel. „Samotné stavebné práce by sa mali začať koncom leta a potrvajú približne osem mesiacov,“ dodali.
Výsledkom má byť kvalitnejší verejný priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom aj návštevníkom galérie. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 24. júla, konkrétne do 10.00 h.