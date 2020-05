Trnavský kraj vyhlásil verejné obstarávanie na nákladné autá

Trnava 15. mája (TASR) – Trnavská cestná spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK), vyhlásila verejné obstarávanie na nákladné automobily do 7,5 tony. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je dodávka siedmich nákladných automobilov do 7,5 tony s trojstrannými sklápacími nadstavbami, dvoch s pevnými skriňovými nadstavbami a troch s valníkovými a plachtovými nadstavbami," uvádza sa v opise zákazky. Na obstarávanie sa vzťahuje aj opcia na dodávku ďalších piatich automobilov do 7,5 tony s trojstrannými sklápacími nadstavbami a troch s valníkovými a plachtovými nadstavbami.



Predpokladaná hodnota obstarávania bola stanovená vo výške 1.142.663,96 eura. Pôvodnú lehotu na predkladanie žiadostí cestná spoločnosť posunula z 1. júna na 8. júna a zábezpeku stanovila vo výške 25.000 eur.