Spúšťajú výstavbu nových zariadení podporovaného bývania v Medveďove

Trnava 22. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začína s budovaním dvoch zariadení podporovaného bývania v rámci deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých v Medveďove v okrese Dunajská Streda. Ide o prechod z inštitucionálnej na komunitnú formu bývania. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Nákup pozemkov, výstavba a zariadenie nových piatich bytových jednotiek pre 24 klientov bude financované z európskych zdrojov v celkovej sume viac ako 2,6 milióna eur," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že objekty aj ich vybavenie sú navrhnuté s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu mieru samostatnosti klientov. Kraj získal na výstavbu príspevok z plánu obnovy. Staveniská boli odovzdané zhotoviteľovi projektov, spoločnosti Euro-Home, pričom stavebné práce sa začnú v najbližších dňoch. Ukončené by mali byť na jeseň 2025.



Vybudované budú kompletne bezbariérové objekty. Jeden bude zahŕňať dve priľahlé bytové jednotky so samostatným vchodom, každú pre šesť prijímateľov. V prvej bytovej jednotke vzniknú dve jednolôžkové izby a dve dvojlôžkové izby, v druhej bytovej jednotke budú štyri jednolôžkové izby a jedna dvojlôžková izba. V druhom objekte sa budú nachádzať tri bytové jednotky so samostatnými vchodmi, každá pre štyroch prijímateľov. Vo všetkých troch sa budú nachádzať dve jednolôžkové izby a jedna dvojlôžková izba.



"Poskytovanie sociálnych služieb po vybudovaní zariadení je plánované v rámci samostatnej domácnosti, v každom objekte celkom pre 12 prijímateľov. V oboch budovách bude v jednej bytovej jednotke vybudovaný aj samostatný vchod pre personál, kde budú mať samostatnú kuchyňu s jedálenským kútom, kúpeľňu a technickú miestnosť s práčkou a sušičkou," priblížil riaditeľ DSS pre deti a dospelých v Medveďove Vladislav Kmeť.



Kraj v predchádzajúcom období zmodernizoval aj DSS pre deti a dospelých v Medveďove. O európske zdroje a zdroje z plánu obnovy sa bude TTSK uchádzať aj s ďalšími zariadeniami - Domovom sociálnych služieb Bojková, Centrom sociálnych služieb Rohov a vybudovaním Špecializovaného zariadenia Piešťany.