Začína sa rekonštrukcia mosta medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou
Ide o ďalší most, ktorý kraj rekonštruuje v okresoch Dunajská Streda a Galanta.
Autor TASR
Dolný Bar 21. októbra (TASR) - Začína sa rekonštrukcia mosta na ceste tretej triedy medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda. Cena diela predstavuje takmer 1,2 milióna eur vrátane DPH. Práce majú byť dokončené do ôsmich mesiacov. Obchádzková trasa vedie cez obce Dolný Štál a Topoľníky. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Rekonštrukcia mosta medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou odstráni dlhodobo nevyhovujúci stav a prispeje k lepšej dostupnosti obcí v okrese Dunajská Streda,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Práce sa týkajú mosta M7582 na ceste III/1397.
Zhotoviteľom stavby pre Správu a údržbu ciest TTSK je spoločnosť MBM - Group. Ide o ďalší most, ktorý kraj rekonštruuje v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Práce prebiehajú aj na moste v Kráľovom Brode, vo Veľkých Úľanoch a na viac ako 60-ročnom moste pri Trstenej na Ostrove.
