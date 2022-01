Trnavský kraj podporí žiakov, ktorí študujú v neobsadených odboroch

Trnava 5. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začne motivovať potenciálnych študentov svojich stredných škôl, aby nastúpili do nedostatočne obsadených učebných a študijných odborov. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Od školského roka 2022/2023 budú môcť získať mesačné štipendium vo výške 50 eur a, navyše, im samospráva poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch. "Vzhľadom na dopyt trhu práce sme sa rozhodli zvýšiť motiváciu mladých ľudí na štúdium v nedostatkových odboroch. Pripravili sme pre nich atraktívne benefity, ktoré už poznajú študenti zapojení v našom systéme duálneho vzdelávania," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Samospráva vytvorila a následne prerokovala zoznam nedostatočne obsadených odborov so zamestnávateľmi. Zoznam, ktorý bude aktualizovaný každoročne, odobrila krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu.



Aktuálne ide o odbory murár, mäsiar, obrábač kovov, krajčír – dámske odevy, chemik operátor, agropodnikanie, ako aj zdravotnícky asistent. "Vytvorili sme si aj priestor na podporu odborov, ktoré chceme podporovať a rozvíjať, hoci je o ne záujem. Aj pandémia ukazuje, ako veľmi potrebujeme zdravotníkov. Preto sme medzi osem odborov v aktuálnom zozname zaradili aj odbor zdravotnícky asistent," doplnil predseda TTSK.



Štipendium sa bude poskytovať študentom vo vybraných odboroch krajských stredných škôl počas prvého a druhého ročníka štúdia. Na budúci rok má kraj na tento účel vyčlenených 25.000 eur. Prehľad všetkých stredných škôl je k dispozícií v brožúre Kam na strednú v trnavskej župe.



Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 28. februára v prípade škôl s talentovými skúškami a bilingválnych gymnázií, respektíve do 20. apríla v prípade ostatných stredných škôl a osemročných gymnázií.



Až 45 krajských stredných škôl navštevuje viac ako 16.000 študentov, z toho 3300 je prvákov. V tomto školskom roku študuje v systéme duálneho vzdelávania 700 študentov z 25 škôl.