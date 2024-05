Trnavský kraj zavádza do sociálnych služieb moderné smart technológie

Trnava 20. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začína do sociálnych služieb postupne zavádzať rôzne moderné technológie. Ich úlohou je zvyšovanie kvality života klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS) i uľahčenie práce zamestnancov. Ako uviedol kraj, zavádzanie moderných a inteligentných riešení je súčasťou projektu Smart región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.



Nové technológie sú už uplatňované napríklad v Domove sociálnych služieb (DSS) pre dospelých v Borskom Svätom Jure. "Tu využívame napríklad terapeutické zariadenie so zvukovými vibráciami, nový elektricky ovládaný sprchovací vozík, ale aj automatické dávkovače na upratovanie. Naším zámerom je, aby boli tieto inteligentné technológie postupne zavedené aj v ďalších zariadeniach kraja," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Ako doplnil, v zariadení sú takisto zavedené automatické dávkovače na pranie a upratovanie, ktoré uľahčujú prácu zamestnancom. Využíva sa tu aj čistička vzduchu s rôznymi stupňami filtrácie, ktorá efektívne redukuje prach, baktérie, plesne a vírusy. "V zariadení sú takisto nainštalované klimatizačné systémy s diaľkovým ovládaním, svietidlá na senzor a nachádza sa tu aj akvárium s automatickým dávkovačom krmiva a nastaviteľným svetelným spínačom," doplnila riaditeľka DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure Ingrid Opalková.



Inteligentné technológie využíva aj ZSS Sereď, kde sa aktuálne končí testovacie obdobie smart indikátora na výmenu inkontinenčnej pomôcky. "Ide o digitálne zdravotnícke technologické riešenie, ktoré pomáha opatrovateľkám pri rozhodovaní o tom, kedy vymeniť absorpčné pomôcky, a to bez potreby častých manuálnych kontrol. Tento systém pomáha poskytovať efektívnejšiu a individuálnejšiu starostlivosť, keďže šetrí čas, námahu zamestnancov aj financie klientov," doplnil TTSK.