Trnavský kraj chce zaradiť štyri projekty medzi strategické investície

Trnava 12. júla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) apeluje na Ministerstvo dopravy (MD) SR, aby do zoznamu strategických investícií zahrnulo dopravné projekty, ktorých výstavbu kraj vyhodnotil ako prioritnú. Ide o obchvaty Senice a Jablonice, obchvat Hlohovca vrátane nového mosta ponad rieku Váh a vybudovanie cesty prvej triedy Galanta - Medveďov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



"V uznesení vlády z výjazdového rokovania v Galante je spomenutý napríklad južný obchvat Trnavy a myslíme si, že je potrebné diskutovať aj o ďalších dôležitých úsekoch z Trnavského kraja," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič. Avizoval pripravenosť aktívne sa podieľať na riešeniach, ktoré prinesú skvalitnenie cestnej infraštruktúry.



Za optimálne riešenie nepriaznivej dopravnej situácie v Senici a v Jablonici považuje TTSK vybudovanie obchvatov, ktoré by odklonili najmä tranzitnú dopravu. O nutnosti vybudovať obchvat Hlohovca vrátane nového mosta ponad Váh hovoril kraj ešte počas rekonštrukcie súčasného mosta na frekventovanej ceste druhej triedy.



Vybudovaním dopravného prepojenia Galanta - Medveďov novou cestou prvej triedy by sa podľa TTSK vyriešil problém s narastajúcou tranzitnou dopravou, smerujúcou z hraničného priechodu Medveďov na sever po cestách druhej triedy, ktoré nie sú stavané na zvyšujúcu sa intenzitu nákladnej tranzitnej dopravy.