Trnavský kraj zintenzívňuje spoluprácu s Juhomoravským krajom

Trnava 21. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) považuje Juhomoravský kraj za jedného z najbližších partnerov v regióne. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič na rokovaní s hajtmanom moravského kraja Bohumilom Šimekom.



Na oficiálnej zahraničnej pracovnej ceste sa pracovné skupiny zaoberali témami stredného školstva a vzdelávania, udržateľnej mobility a využívania prírodného a kultúrneho potenciálu. "Presvedčili sme sa o chuti a potrebe zintenzívniť našu cezhraničnú výmenu skúseností a zároveň sme sa dohodli na spustení nových spoločných projektov," uviedol predseda TTSK.



Na základe skúsenosti s výstavbou lávky, ktorá bola spolufinancovaná z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg, sa zástupcovia krajov dohodli na príprave návrhu obdobného postupu v prípade rekonštrukcie mosta spájajúceho Lanžhot a Brodské. "Predmetom rokovania bolo aj zosúladenie postupu a pokračovanie snahy o zápis Archeoparku Mikulčice - Kopčany vrátane Kostola sv. Margity Antiochijskej do zoznamu lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO," informoval Viskupič.



Z rokovaní vyplynul aj zámer vytvorenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava, ktorého zakladajúcimi členmi by sa mali stať oba kraje. Úlohou tohto zoskupenia bude posilnenie súdržnosti pohraničných regiónov prostredníctvom podpory spolupráce na miestnej úrovni.