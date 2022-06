Trnavský kraj zrekonštruuje dva mosty, získal na to 7,5 milióna eur

Trnava 9. júna (TASR) - Nenávratné finančné príspevky v celkovej výške takmer 7,5 milióna eur získal Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Na projekt rekonštrukcie cestného mosta cez rieku Váh v Hlohovci je určených 5,3 milióna eur a na modernizáciu cesty II. triedy v Šoporni vrátane mosta cez potok Jarčie 2,1 milióna eur, informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Výška celkových oprávnených výdavkov projektu v Hlohovci je 5,6 milióna eur. Práce na najdlhšom moste v správe TTSK prebiehajú od februára, keď si to vyžiadal jeho havarijný stav. Zhotoviteľ aktuálne pracuje na spevňovaní základov mostných pilierov a zároveň vykonáva búracie práce na hornej stavbe mosta.



"Rekonštrukcia mostov je našou prioritou, pretože boli predchádzajúcimi vedeniami TTSK zanedbávané. Ich stavebno-technický stav je vo viacerých prípadoch veľmi zlý a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Ide o finančne veľmi náročné projekty, takže sa zvykneme uchádzať o ich spolufinancovanie z európskych zdrojov. S rekonštrukciou cestného mosta v Hlohovci sme však nemohli čakať a začali sme ju skôr, ako bolo plánované. Pripravujeme sa aj na rekonštrukciu cesty pri Šoporni, opravíme aj most cez potok Jarčie, ktorý je v havarijnom stave a museli sme pristúpiť k dočasným dopravným obmedzeniam," povedal Viskupič.



V projekte v Šoporni ide o obnovu kilometrového úseku cesty a mosta v dĺžke 38 metrov. So začiatkom prác sa počíta na jeseň, mali by trvať osem mesiacov. Projekt nadviaže na opravu 4,4-kilometrového úseku cesty, ktorá bola dokončená v roku 2020 aj vďaka spolufinancovaniu z eurofondov vo výške 2,2 milióna eur. Oba projekty budú spolufinancované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci končiaceho sa programového obdobia. Výška spoluúčasti kraja predstavuje päť percent.