Trnavský kraj chce zlepšiť postavenie stredoškolákov na trhu práce

Trnava 3. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) od roku 2020 realizuje v 14 stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti projekty, na ktoré samospráva získala štyri milióny eur z eurofondov prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Projekty sú zamerané predovšetkým na modernizáciu počítačových učební, mimoškolskú činnosť žiakov a doplnkové vzdelávanie učiteľov vrátane ich finančnej podpory. Od školského roka 2020/2021 je do projektov zapojených 1128 študentov a 315 pedagógov zo 14 stredných škôl. Ambíciou je zlepšiť prepojenie vzdelávania s praxou a zvýšiť tak konkurencieschopnosť absolventov na trhu práce.



"Zameriavame sa na zvýšenie čitateľskej, matematickej či finančnej gramotnosti, ako aj na získanie podnikateľských zručností. Vytvorili sme aj pedagogické kluby, v ktorých sa doplnkovo vzdelávajú pedagogickí a odborní zamestnanci. Finančne ich motivujeme, aby si vymieňali skúsenosti zo zavádzania inovácií do procesov v školách," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Projekty sú financované z Európskeho sociálneho fondu, príspevku zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu TTSK vo výške 210.000 eur. Jedným z cieľov je, aby študenti našli uplatnenie na trhu práce, a to vďaka zlepšovaniu kľúčových zručností už počas štúdia.



Súčasťou projektu sú aj tzv. extra hodiny. "Ide napríklad o odbornú angličtinu pre zdravotníckeho asistenta alebo zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka, ktoré sa zameriavajú na rozvoj komunikačných a jazykových zručností. Aktuálne v školách spúšťame aj nové krúžky, exkurzie a besedy počas mimoškolskej činnosti. Žiaľ, stále sme limitovaní pandémiou," informoval riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.