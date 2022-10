TTSK: 2.ročník Kiratonu bude o podpore malých a stredných podnikateľov

Trnava 1. októbra (TASR) - Druhý ročník 24-hodinového hackathonu s názvom Kiraton organizuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci so svojou inovačnou rozvojovou agentúrou KIRA a inovačným štúdiom Kiuub.



Podujatie sa uskutoční 7. až 8. októbra v priestoroch Nádvoria Coworking a v Divadle Jána Palárika v Trnave. "Premiérový ročník dopadol výborne a s víťazným tímom sme následne spolupracovali na vylepšení participatívneho rozpočtu Trnavského kraja. Cieľom druhého ročníka je nájsť najoptimálnejšie riešenia podpory malých a stredných podnikateľov v kraji. Verím, že sa do podujatia prihlásia talentovaní inovátori, ktorí predstavia svoje jedinečné návrhy," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Počas Kiratonu budú tímy hľadať riešenia, ako by sme mohli podporiť malých a stredných podnikateľov pri ich každodenných problémoch. Odbornou pomocou im budú skúsení mentori, ktorí ich usmernia pri tvorbe tých najlepších riešení," uviedla projektová manažérka Kiuub Tamara Sokolová.



Prihlásiť sa môžu tímy inovátorov, marketérov, UX/UI dizajnérov, developerov, ale aj mladých ľudí s podnikateľským zameraním od troch do piatich účastníkov. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na webovej stránke www.kiraton.sk. Na záver podujatia jednotlivé tímy odprezentujú svoje návrhy, z ktorých najlepší nápad bude zrealizovaný. Finančná odmena pre víťazný kolektív je 2500 eur.