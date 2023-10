Tuhár vďaka fotovoltickým panelom ušetrí náklady na verejné osvetlenie

Tuhár 18. októbra (TASR) - Na streche obecného úradu v Tuhári v okrese Lučenec v uplynulom období pribudli fotovoltické panely, na ktoré obec získala dotáciu vo výške takmer 29.000 eur. Samospráva slnečnou energiou plánuje napájať i verejné osvetlenie, ktoré musela v uplynulých rokoch pre vysoké náklady počas noci vypínať. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.



Takmer 29.000 eur na vybudovanie vlastnej fotovoltickej elektrárne získala obec z európskych zdrojov v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Vypracovať bolo najskôr potrebné projektovú dokumentáciu, energetický audit a statický posudok. S inštaláciou 26 fotovoltických panelov na strechu obecného úradu začali v uplynulých týždňoch.



"Slnko nám v priebehu dňa vyrobí energiu, ktorú spotrebujeme na obecnom úrade a v požiarnej zbrojnici. Prebytky sa budú ukladať do batérií, v noci z nich bude ťahať energiu na verejné osvetlenie," priblížil Čeman s tým, že obecná fotovoltická elektráreň by mala byť do siete zapojená v týchto dňoch.



Práve prevádzka verejného osvetlenia je pre obec finančne najnákladnejšia, ročne spotrebuje približne 11 megawattov elektrickej energie. V uplynulých rokoch poznačených nárastom cien za elektrickú energiu musela samospráva prijať i viacero úsporných opatrení, okrem iných aj na verejnom osvetlení.



"Mali sme ho zapnuté len do 21.30 h a potom sme ho zapínali až o 4.00 h ráno. Úspora podľa energetického auditu by mala byť v priemere 78 percent energie počas celého roku. Závisí to, samozrejme, napríklad aj od slnečných dní," skonštatoval starosta.