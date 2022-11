FOTO: Interiér kostola v Tuhári rekonštruujú

Na snímke z 25. novembra 2022 rekonštrukčné práce v interiéri tuhárskeho kostola. Foto: TASR Lukáš Mužla

Na snímke z 25. novembra 2022 Kostol sv. Karola Boromejského v Tuhári. Foto: TASR Lukáš Mužla

Tuhár 27. novembra (TASR) – V obci Tuhár v okrese Lučenec pomaly dokončujú komplexnú rekonštrukciu interiéru rímskokatolíckeho kostola. Pri oprave pomáhajú aj miestni obyvatelia. Rekonštrukciu chcú dokončiť do Vianoc, aby sa tu po dvoch rokoch opäť mohla slúžiť polnočná svätá omša. Pre TASR to uviedol kaplán Tomáš Libant.priblížil Libant. Ako dodal, na jar by chceli pokračovať aj rekonštrukciou vonkajšej fasády a kostolnej veže.Rekonštrukcia interiéru kostola trvá už vyše mesiaca, sväté omše sa zatiaľ konajú v dome smútku.skonštatoval kaplán.Kostol sv. Karola Boromejského v Tuhári bol postavený v rokoch 1836 až 1841 a podľa kaplána nebol rekonštruovaný už dlhý čas. Väčšinu prác tu robia svojpomocne, pri rekonštrukcii pomáhajú aj miestni veriaci.prezradil Libant.