Na kultúrnom dome v Tuhári obnovili strechu, pribudli aj hniezda

Tuhár 7. júna (TASR) - V obci Tuhár v okrese Lučenec v uplynulom období dokončili projekt rekonštrukcie strechy na časti polyfunkčnej budovy, v ktorej sídli kultúrny dom. Súčasťou projektu bolo aj osadenie 75 hniezd pre belorítky a lastovičky. Pre TASR to uviedol starosta Peter Čeman.



Na obnovu strechy kultúrneho domu sídliaceho v polyfunkčnej budove, ktorej súčasťou je aj obecný úrad, získala samospráva z Environmentálneho fondu vyše 80.000 eur. V rámci projektu, ktorého cieľom bolo zvýšiť energetickú účinnosť objektu, obec realizovala kompletnú výmenu strechy. Na okná budovy nainštalovali aj odrazové fólie, ktoré odrážajú slnečné žiarenie a zabraňujú prehriatiu vnútorných priestorov.



V rámci projektu v Tuhári pribudlo aj 75 hniezd pre belorítky a lastovičky. "Sú osadené na budove obecného úradu a kultúrneho domu. Týmto by sme chceli zvýšiť ich počet v našej obci a podporiť biodiverzitu," priblížil Čeman. Hniezda osadili v polovici mája a podľa starostu už spozorovali pár jedincov vtákov, ktoré do hniezd nalietavali.



"V hodnotiacich kritériách z Environmentálneho fondu bolo aj hodnotenie vedľajších aspektov projektu, kde bola možnosť buď vysadiť stromy alebo zachytávať dažďové vody, čo sú projekty, ktoré už máme zrealizované," vysvetlil starosta myšlienku osadenia nových hniezd. Pripomenul tiež, že obec vlani získala vyše 170.000 eur, vďaka ktorým pri kultúrnom dome pribudli tri podzemné nádrže na zachytávanie dažďových vôd.